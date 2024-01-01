В Пермском крае загорелась одна из крупнейших в России колоний Пожар вспыхнул в цехе по переработке дерева Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Соликамске Пермского края 2 февраля на территории исправительной колонии №9 произошёл пожар. Об этом одним из первых сообщил telegram-канал 112. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что возгорание произошло в 11.12 местного времени. К месту пожара были направлены 45 спасателей и 14 единиц техники.

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление на втором этаже здания производственного участка в цехе по переработке дерева.

Около 14.00 поступила информация, что огонь распространился на чердак и кровлю. Предварительно, площадь пожара увеличилась до 1,2 тыс. кв. м.

Полностью ликвидировать горение удалось в 15.14. Погибших и пострадавших нет.

Исправительная колония №9 в городе Соликамске Пермского края является одним из крупнейших исправительных учреждений не только в Прикамье, но и в уголовно-исполнительной системе России. В 2023 году колонии исполнилось 75 лет.

В сферу внимания СМИ ИК-9 попадала в 2019 году после опубликованного в интернете видео, на котором пытали и насиловали осуждённого. После возбуждения уголовного дела по факту пыток в колонии отстранили от должности заместителя начальника по оперативной работе и безопасности ИК-9. Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении двух осуждённых по статье «Изнасилование» и должностных лиц колонии по статье «Халатность».

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