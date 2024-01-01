В Перми начальника исправительной колонии №29 отправили в СИЗО Дмитрий Ассанов останется в изоляторе два месяца Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Задержанного 19 марта по подозрению во взятке в особо крупном размере начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова отправили на два месяца в СИЗО. Такое решение в среду, 20 марта, принял Мотовилихинский районный суд Перми.

Ходатайство следствия о мере пресечения суд по просьбе адвокатов Ассанова рассматривал в закрытом для СМИ режиме, так как в деле фигурировали медицинские документы. Об этом сообщает Properm.ru.

Накануне Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения другому начальнику исправительной колонии (ИК №37 в Чусовом) — Илья Асламов обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере и тоже отправлен в СИЗО на два месяца.

Илья Асламов был задержан 18 марта на рабочем месте. Вместе с ним был задержан предприниматель Олег Попов. Его подозревают в покушении на посредничество в даче взятки начальнику ИК-37. Бизнесмен также отправлен в СИЗО до 17 мая.

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