В Перми краевой суд рассмотрит апелляцию на арест начальника ИК Асламова 27 марта На офицера завели уголовное дело о коррупции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы, поступившей от начальника колонии № 37 Ильи Асламова, который обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере. Апелляция будет рассмотрена 27 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Дело рассматривает судья Наталья Погадаева.

Как писал «Новый компаньон», ранее адвокаты задержанных руководителей колоний ИК-29 Дмитрия Ассанова и ИК-37 Ильи Асламова подали жалобы на вынесенные судами меры пресечения.

Сегодня краевой суд должен рассмотреть апелляцию на арест Дмитрия Ассанова.

Напомним, 19 марта Свердловский районный суд Перми избрал Илье Асламову меру пресечения в виде ареста. Его задержали 18 марта на рабочем месте. А спустя сутки по подозрению в получении взятки в размере более 1 млн руб. Мотовилихинский райсуд Перми отправил на два месяца в СИЗО начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова.

Позднее в сети появились кадры жёсткого задержания начальника колонии № 29.

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