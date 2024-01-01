Адвокаты арестованных в Перми начальников колоний обжалуют меру пресечения После задержания их отправили в СИЗО на два месяца Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю

В Перми адвокаты задержанных по подозрению во взятках руководителей колоний ИК-29 Дмитрия Ассанова и ИК-37 Ильи Асламова подали жалобы на вынесенные судами меры пресечения.

Апелляцию на арест Дмитрия Ассанова Пермский краевой суд рассмотрит 26 марта в 15:15. Время рассмотрения жалобы адвокатов Асламова пока не сообщается. Есть только подтверждение, что она поступила.

Напомним, Свердловский районный суд 19 марта избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 в Чусовом Илье Асламову, который обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере. Асламов был задержан 18 марта на рабочем месте.

Спустя сутки по подозрению в получении взятки в размере более 1 млн руб. Мотовилихинский райсуд Перми отправил на два месяца в СИЗО начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова.

Позднее в сети появились кадры жёсткого задержания начальника колонии № 29 в Перми.

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