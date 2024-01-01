В следкоме рассказали о сумме взятки начальника пермской колонии По версии следствия, деньги Ассанову передавались полтора года Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю рассказали некоторые подробности о возбуждённом в отношении начальника пермской исправительной колонии № 29 Дмитрия Ассанова уголовном деле.

Оно было заведено по факту получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, офицер получал взятки от одного из индивидуальных предпринимателей с 1 сентября 2022 года по 19 марта 2024 года. Деньги он брал лично и через посредника. Всего начальник ИК присвоил более 1 млн руб.

Вознаграждение Ассанов брал за помощь в получении контрактов с исправительным учреждением. В ближайшее время руководителю будет предъявлено обвинение. Следственной группой продолжается установление всех обстоятельств совершённого преступления, идёт сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, задержание Дмитрия Ассанова произошло 19 марта прямо на рабочем месте. Кадры, где его валят на пол и надевают наручники, появились в Интернете. Решением Мотовилихинского районного суда от 20 марта начальника ИК-29 отправили на два месяца в СИЗО.

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