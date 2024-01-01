СМИ поспорили о тяжести травмы пермячки, взорвавшей петарду в ДК Солдатова Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средства массовой информации со ссылкой на свои источники распространяют противоречивые сведения о тяжести травмы, которую получила 64-летняя женщина, взорвав 17 марта петарду в здании ДК Солдатова в Перми.

Одни издания утверждают, что пенсионерке оторвало кисть руки или несколько пальцев, другие, что ампутации не было, и травма не такая серьёзная, как пишут. В минздраве региона согласились прокомментировать только состояние раненой. Оно удовлетворительное.

Напомним, 17 марта женщина подожгла петарду в туалете ДК Солдатова. В Дворец культуры, где размещался избирательный участок, она пришла с пакетом. Охранник проверил его содержимое, но не увидел ничего запрещённого. Женщина прошла к стендам с информацией о кандидатах, пообщалась ещё с одним охранникам, потом прошла в туалет, где и прогремел взрыв. Из-за поджога петарды пермячка получила травму руки. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Других пострадавших нет. После взрыва из здания эвакуировали 50 человек.

Первый замглавы МВД России Александр Горовой 17 марта рассказал в ЦИК о мотивах «бомбистки». По его словам, женщина выполняла указания мошенников, которые обещали за данный поступок списать крупную сумму долга за коммунальные услуги. При этом пермячка транслировала свои действия в прямом эфире на Украину.

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