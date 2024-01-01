На избирательном участке Перми в ДК имени Солдатова посетительница подожгла петарду Женщина госпитализирована Поделиться Твитнуть

В пермском ДК им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79) 17 марта 64-летняя посетительница подожгла в уборной петарду. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«В результате воспламенения женщина получила травму руки. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.

Других пострадавших нет, правоохранительные органы проводят проверку. На месте работают министр территориальной безопасности Виктор Батмазов и первый замминистра Альберт Марданов. Пермяков просят сохранять спокойствие.

Известно, что в здании находился избирательный участок.

Как сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев, перед взрывом женщина разговаривала с кем-то по телефону, по предварительной версии она общалась с мошенниками. В ДК женщина пришла с пакетом. Охранник проверил его содержимое, но не увидел ничего запрещённого. После взрыва из здания эвакуировали 50 человек.

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