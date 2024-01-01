За подрыв петарды в Перми женщине пообещали списать долг по ЖКХ
Она транслировала свои действия в прямом эфире на Украину
Первый замглавы МВД России Александр Горовой 17 марта рассказал в ЦИК о мотивах пермячки, которая взорвала петарду в Перми в ДК Солдатова, где работала избирательная комиссия по выборам президента.
По словам Горового, 64-летняя женщина выполняла указания мошенников, которые обещали за данный поступок списать ей крупную сумму долга за коммунальные услуги. При этом женщина транслировала свои действия в прямом эфире на Украину.
Также замглавы МВД России рассказал, что за время трёхдневных выборов возбуждено 61 уголовное дело и составлено 155 административных протоколов. Не было выявлено нарушений, которые напрямую могли бы повлиять на выборы президента РФ.
Как сообщал телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев, перед взрывом женщина разговаривала с кем-то по телефону, по предварительной версии, она общалась с мошенниками. В ДК женщина пришла с пакетом. Охранник проверил его содержимое, но не увидел ничего запрещённого. После взрыва из здания эвакуировали 50 человек.
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