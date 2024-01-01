В минздраве рассказали о состоянии пермячки, которая подожгла петарду в ДК Поделиться Твитнуть

скриншот Baza

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии 64-летней женщины, которая вечером 17 марта подожгла петарду в пермском ДК Солдатова, где располагался избирательный участок на выборах президента РФ.

Как сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе ведомства, пострадавшая находится в стационаре, где продолжает лечение и получает необходимую медицинскую помощь.

«Новому компаньону» в минздраве подтвердили информацию, отметив, что состояние пострадавшей на сегодняшний день «удовлетворительное и стабильное».

Напомним, 17 марта женщина подожгла петарду в туалете ДК Солдатова. В Дворец культуры, где размещался избирательный участок, она пришла с пакетом. Охранник проверил его содержимое, но не увидел ничего запрещённого. Как видно на камерах наблюдения (на фото скриншот), женщина в синем прошла к стендам с информацией о кандидатах, пообщалась ещё с одним охранникам, потом прошла в туалет, где и прогремел взрыв. Из-за поджога петарды пермячка получила травму руки. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Других пострадавших нет. После взрыва из здания эвакуировали 50 человек.

Первый замглавы МВД России Александр Горовой 17 марта рассказал в ЦИК о мотивах «бомбистки». По его словам, женщина выполняла указания мошенников, которые обещали за данный поступок списать крупную сумму долга за коммунальные услуги. При этом пермячка транслировала свои действия в прямом эфире на Украину.

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