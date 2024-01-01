В Перми проект замены рухнувшего в больнице лифта может обойтись в 303 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

фото рухнувшего лифта

Следственный комитет России

В пермской больнице Архангела Михаила и всех святых объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для замены лифта, который рухнул вместе с пациентами в прошлом году.

Согласно аукционной документации, текущий лифт, который был установлен в больнице в 1995 году и начал использоваться в 1996-м, требует замены. Начальная (максимальная) цена контракта на разработку ПСД составляет 302,9 тыс. руб. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 25 марта. Эти сведения сообщает «Рифей».

Напомним, в пятиэтажном здании больницы (ул. Лобачевского, 26) 10 октября 2023 года упал лифт. В момент происшествия в нём находилось 14 человек, в том числе 12 пациентов. Как результат, пострадали четверо человек, двое из которых позднее были доставлены в травматологическое отделение. Позже одна из пострадавших скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, виновницей происшествия стала лифтёр, допустившая перегрузку лифта в нарушение требований безопасности. В результате кабина с людьми сорвалась вниз и не смогла остановиться на уровне первого этажа, опустившись на пружинные буфера. В результате расследования обвиняемая признала вину и выразила раскаяние. Уголовное дело направлено в суд.

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