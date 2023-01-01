В больнице Перми рухнул лифт с пациентами В нём было 14 человек, пострадали трое Поделиться Твитнуть

больница №6 (Архангела Михаила)

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Утром 10 октября в больнице № 6 на ул. Лобачевского в Перми (больница Архангела Михаила) в шахту рухнул лифт, в котором в этот момент находились 14 человек (12 пациентов, лифтёр и санитарка). Лифт рухнул в корпусе, где расположены неврологическое, гастроэнтерологическое отделения и отделение реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на одну из пациенток лечебного учреждения.

В минздраве региона подтвердили факт происшествия, отметив, что оно случилось около 8:35. Людей удалось эвакуировать в течение 15 минут. Двое пациентов направлены в травматологию, двое находятся на обследовании. Остальные находившиеся в рухнувшем лифте не пострадали.

По словам очевидцев, эвакуация шла не 15 минут, а минимум полчаса. Лифт сорвался приблизительно с высоты второго этажа.

По информации министерства, в администрации больницы заявили, что лифт проходил все необходимые освидетельствования, действует договор на его техобслуживание.

APD. Позднее в минздраве сообщили, что пострадали три человека: лифтёр и два пациента.





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