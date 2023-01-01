Глава СКР ждёт доклада о ходе расследования ЧП с падением лифта в пермской больнице По факту происшествия возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах расследования аварии с падением лифта с пациентами в пермской больнице № 6. Инцидент произошёл утром 10 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.

Накануне Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю по факту ЧП возбудило уголовное дело, предусмотренное статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В данный момент следователи опрашивают свидетелей и выполняют ряд следственных мероприятий для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее «Новый компаньон» писал, что падение лифта с 14 пассажирами в медучреждении Орджоникидзевского района Перми произошло в 8:35, а эвакуация пострадавших была проведена в течение 15 минут. В результате инцидента пострадало три человека.

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