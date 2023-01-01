Следком возбудил в Перми уголовное дело после падения в больнице лифта с людьми Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина по факту получения травм пациентами медицинского учреждения Перми при падении лифта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уже работают на месте происшествия, они допрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства ЧП и количество потерпевших, проводят комплекс иных следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, инцидент с лифтом произошёл 10 октября около 9.00 утра в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил в Орджоникидзевском районе Перми. При движении лифт сорвался и рухнул вниз. В момент происшествия в кабине находились 14 чел., из которых трое получили травмы, они были доставлены в травматологическое отделение.

Проверкой уже занимается минздрав. В администрации больницы после ЧП подчеркнули, что лифт прошёл все необходимые освидетельствования, действует договор с подрядчиком на его обслуживание.

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