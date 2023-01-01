Минздрав начал расследование после падения лифта в пермской больнице Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министерство здравоохранения Пермского края намерено провести тщательное расследование происшествия, связанного с падением лифта в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил в Перми.

Представители пресс-службы регионального минздрава сообщили порталу perm.aif.ru, что будут проведены все необходимые проверки.

«В настоящий момент состояние лифта проверено, все тросы в порядке. Во время инцидента он не отказал, а благодаря системе безопасности остановился на отбойниках», — прокомментировали в министерстве ситуацию.

Напомним, инцидент с лифтом в пермской больнице произошёл утром 10 октября. В момент происшествия в кабине находились 14 человек, из которых трое получили травмы и были доставлены в травматологическое отделение.

В администрации больницы после ЧП подчеркнули, что лифт был проинспектирован и осмотрен в соответствии с требованиями. Обслуживание оборудования осуществлялось в рамках договора.

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