Максим Артамонов Уголовное дело об упавшем в больнице Перми лифте направлено в суд В результате ЧП пострадали пять человек Поделиться Твитнуть

фото рухнувшего лифта

Следственный комитет России

Следком по региону закончил расследование уголовного дела в отношении лифтёра больницы им. Архангела Михаила в Орджоникидзевском районе Перми. Работнице вменяли ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Сейчас уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, 10 октября 2023 года лифтёр больницы, в обязанности которого входило сопровождение пациентов медучреждения при их перемещении в больничном грузопассажирском лифте, а также соблюдение номинальной грузоподъёмности лифта, допустил одновременное нахождение в кабине 15 пассажиров. Такое количество значительно превысило номинальную грузоподъёмность.

«В результате кабина лифта при прохождении уровня между 3 и 2 этажом увеличила скорость и, достигнув уровня 1 этажа, не остановилась, а продолжила движение, сев на ловители и опустившись на пружинные буфера», — рассказали в ведомстве.

В результате пятеро пациентов, находившихся в тот момент в кабине, получили травмы, повлекшие за собой лёгкой и средней тяжести вред здоровью.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

После происшествия следком по региону возбудил уголовное дело по факту ЧП, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах расследования аварии. Затем в Пермском крае начали проверять лифты во всех медучреждениях. Выяснилось, что в восьми больницах не было договоров на техосвидетельствование.

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