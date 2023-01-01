Максим Артамонов В Пермском крае проверяют лифты во всех медучреждениях В восьми больницах не было договоров на техосвидетельствование Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после инцидента в городской больнице Архангела Михаила (Пермь, ул. Лобачевского) поручил краевому минздраву проверить лифты во всех медучреждениях региона. Об этом он сообщил в своём telegram-канале.

Махонин также рассказал, что на аппаратном совещании краевого правительства 23 октября министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень доложила, что специалисты проверили 321 лифт в 63 медучреждениях Пермского края.

«Серьёзных нарушений требований безопасности нет. По итогам проверки в восьми медучреждениях отсутствовали заключенные договоры на ежегодное техосвидетельствование, в 13 — не заключены договоры страхования. В ближайшее время все недочёты должны быть устранены», — пояснил глава региона.

По словам губернатора, за последние пять лет в Прикамье обновлены 76 лифтов, из них 10 обновляются в этом году.

Напомним, лифт с 14 пассажирами в медучреждении Орджоникидзевского района Перми упал утром 10 октября. Эвакуация пострадавших была проведена в течение 15 минут. В результате инцидента пострадало три человека.

После происшествия следком по региону возбудил уголовное дело по факту ЧП, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе и результатах расследования аварии.

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