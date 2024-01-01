Алёна Бронникова В Перми прошёл обыск в квартире общественника Дениса Галицкого Его вызвали свидетелем на допрос по делу иноагента Сергея Ухова Поделиться Твитнуть

Денис Галицкий

Константин Долгановский

В Перми утром 14 марта прошли обыски в штаб-квартире градозащитника Дениса Галицкого. Об этом в своём телеграм-канале сообщил его соратник, общественник Игорь Аверкиев.

Сотрудники ФСБ пришли в квартиру в 5:30, на тот момент самого Галицкого в ней не было. В квартире находился человек, которого общественник пустил пожить, его положили на пол.

«Мне жалко, что штаб-квартира пустует, так что я иногда даю в ней пожить, — рассказал Галицкий Аверкиеву. — Так что физически пострадал не я. Когда я прибыл в штаб-квартиру, всё было раскурочено. Нашли кучу всякой старинной агитации ОГрА, стикеры Навального* и пр. Чего за много лет тут не скинули в кладовку».

В ходе обыска у Галицкого изъяли компьютер и телефон. Он добавил, что 15 марта его вызвали на допрос как свидетеля по делу иноагента Сергея Ухова.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 14 марта обыски прошли также у юриста из Березников Артёма Файзулина, иноагента Виталия Ковина и у местных активисток Елены Гусевой и Ирины Лященко. Елена Гусева рассказала, что силовики пришли из-за уголовного дела по иноагенту Ухову, бывшему главе штаба Алексея Навального в Перми (признаны экстремистскими, сам Навальный включён в реестр экстремистов).

Дело против иноагента Ухова было возбуждено летом 2023 года из-за его публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ 12 марта провели обыск у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой.

* Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.





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