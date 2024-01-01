Максим Артамонов В Перми проходит обыск у признанного иноагентом политолога Виталия Ковина Ранее обыски прошли у юриста Артёма Файзулина и общественников из Березников Поделиться Твитнуть

Виталий Ковин

Игорь Катаев

Правоохранительные органы проводят обыск у бывшего преподавателя исторического факультета ПГГПУ, политолога Виталия Ковина*. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Какое ведомство проводит обыск и с чем связаны следственные действия, пока неизвестно.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 14 марта силовики пришли с обыском также к юристу из Березников Артёму Файзулину и местным активисткам Елене Гусевой и Ирине Лященко.

Напомним, в конце ноября 2022 года российский Минюст внёс Виталия Ковина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В графе сведений об источниках иностранного финансирования у него было указано «Украина». Вместе с Ковиным в обновлённом списке ведомства тогда оказались политик Евгений Ройзман*, журналистка Анна Монгайт*, адвокат Илья Новиков* и др.

Это уже второй случай, когда Ковина признали иноагентом. Ранее, 29 сентября 2021 года, Минюст РФ включил политолога в реестр СМИ-иноагентов. В ведомстве посчитали, что Ковин якобы получил несколько денежных переводов из-за рубежа (Армения). Политолог пытался оспорить это решение в судах, утверждая, что переводов не получал, однако в удовлетворении требований истцу было отказано. Позже Минюст сам исключил Ковина из списка СМИ-иноагентов, но включил в реестр физлиц-иноагентов.

*Признан в России иностранным агентом.

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