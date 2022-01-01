Краевой суд не стал исключать пермского политолога из реестра иностранных агентов Виталий Ковин был признан иноагентом в сентябре 2021 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Мотовилихинского районного суда, согласно которому Виталию Ковину было отказано в исключении из реестра СМИ-иноагентов. В реестр Ковин был внесён минюстом в сентябре 2021 года.

О решении краевого суда, вынесенном 25 июля, политолог написал у себя в telegram-канале.

По словам Ковина (признан СМИ-иноагентом), он просил краевую инстанцию приостановить рассмотрение дела до окончания его суда с Росфинмониторингом. Это ведомство представило документ, якобы подтверждающий, что политолог получил от иностранцев три денежных перевода. Суд должен состояться 28 июля, и его Ковин (признан СМИ-иноагентом) надеется выиграть, так как будто бы имеет на руках ответ из Центробанка, подтверждающий, что никаких переводов в его адрес от лиц с иностранным гражданством не было. Однако краевой суд не стал откладывать слушания и вынес решение.

Политолог сообщил, что будет обращаться в кассацию в Челябинск.





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