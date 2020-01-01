Елена Бардукова Председатель реготделения движения «Голос» внесён в реестр иноагентов Дополненный реестр опубликовал Минюст РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Председатель регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос» Виталий Ковин внесён в реестр иностранных агентов. Соответствующая информация размещена на сайте министерства юстиции РФ.

На своей странице в Facebook Виталий Ковин согласился признать своё «сотрудничество с «Голосом», которое многократно пытались признать ИА» (движение было внесено в список иностранных агентов в августе 2021 года — ред.) и «отягчающее обстоятельство в виде старшей дочери, которая живет Шотландии».

«Но... СМИ? Давать комментарии журналистам, писать у себя в соцсетях, публиковать своё экспертное мнение на сайте «Голоса». Этого всего достаточно, чтобы тебя признали самостоятельным СМИ? То есть Минюст как бы присудил тебе новую профессию, новый вид деятельности — так что ли получается?», — выразил недоумение председатель реготделения движения.

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