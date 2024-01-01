Максим Артамонов В Пермском крае у юриста Артёма Файзулина проходит обыск Также правоохранительные органы пришли домой к местным активистам Поделиться Твитнуть

Утром 14 марта к юристу из Березников Артёму Файзулину в квартиру пришли силовики, чтобы провести обыск. Об этом сообщает Properm.ru. Причины обысков пока не известны.

Получить оперативный комментарий самого Файзулина не удалось: он не отвечает на звонки.

По данным СМИ, обыски сегодня проходят также у местных активисток Елены Гусевой и Ирины Лященко.

Артём Файзулин в 2013 году в звании капитана полиции был уволен из правоохранительных органов за поддержку Алексея Навального*. У него есть высшее юридическое образование. Он сотрудничает с правозащитными организациями и часто выступает в качестве представителя жителей в судах Перми и Березников.

Также он ведёт свой telegram-канал, в котором публикует материалы, посвящённые правозащитной тематике и выборам, рассказывает о тонкостях правоприменительной практики российского законодательства.

Летом 2022 года его самого оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии.

*Алексей Навальный внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.





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