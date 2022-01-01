Максим Артамонов Политолога из Перми Виталия Ковина снова внесли в список иноагентов Он намерен оспорить это решение в суде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российский Минюст снова внес пермского политолога Виталия Ковина в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Это решение было принято 25 ноября.

«Всего полтора месяца прошло. Неожиданно. Тем более «в пользу Украины». Ничего про эту тему не писал. Вел себя максимально осторожно. Конечно, буду», — пояснил он изданию Properm.ru

Скриншот с сайта Минюста РФ

Напомним, в первый раз Минюст РФ включил Виталия Ковина в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года за то, что он якобы получил несколько денежных переводов из-за рубежа. Политолог пытался оспорить это решение в судах, утверждая, что переводов не получал, однако в удовлетворении требований истцу было отказано.

В конце февраля этого года Ковин подписал петицию за прекращение спецоперации на территории Украины и разместил её на своей странице «ВКонтакте», а в мае Мотовилихинский районный суд признал его виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 30 тыс. руб.

В сентябре Ковина уволили из Пермского педагогического университета. По его словам, формальной причиной увольнения стало снижение нагрузки на учебные заведения и должности. Неформальная причина — статус иноагента.

Однако в начале октября по распоряжению Минюста политолога исключили из реестра иноагентов. На сайте ведомства тогд уточнили, что процедура состоялась «в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра».

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