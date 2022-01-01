Пермского политолога Виталия Ковина исключили из реестра СМИ-иноагентов В минюсте пояснили, почему вынесли такое решение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Распоряжением Минюста России из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключёны пермский политолог Виталий Ковин. На сайте ведомства уточняется, что процедура состоялась «в связи с отсутствием финансирования от иностранных источников в течение года, предшествовавшего дню подачи заявления об исключении из реестра».

Виталий Ковин подтвердил данную информацию в своем тг-канале.

Виталий Ковин был включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов 29 сентября 2021 года за то что якобы получил несколько денежных переводов из-за рубежа. Политолог пытался оспорить данное решение в судах, утверждая, что переводов не получал, однако в удовлетворении требований истцу было отказано.

В сентябре 2022 года Виталия Ковина уволили из Пермского педагогического университета. По его словам, формальной причиной увольнения стало снижение нагрузки на учебные заведения и должности. Неформальная причина — статус иноагента.

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