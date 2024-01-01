Стала известна причина массовых обысков у общественников в Пермском крае Она связана с иноагентом Сергеем Уховым Поделиться Твитнуть

Елена Гусева

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Березниковская активистка Елена Гусева рассказала о причинах обыска, который произошёл у неё дома. Силовики пришли к ней из-за уголовного дела по иноагенту Сергею Ухову, бывшему главе штаба Алексея Навального в Перми (признаны экстремистскими, сам Навальный включен в реестр экстремистов). Об этом Гусевой сообщили сами оперативники. Активистка проходит по делу свидетелем.

Как рассказала Гусева изданию 59.ru, она заметила полицейских из окна своей квартиры, вышла к ним и спросила, кого они ищут. Они ответили, что пришли к ней, но пока ожидают разрешения на проведение обыска. Гусеву не пустили обратно в квартиру, объяснив это опасением, что она может удалить некоторые данные с телефона или компьютера.

Сам обыск продолжался около трех часов. У Гусевой изъяли телефон, провели проверку компьютера и планшета её дочери.

Также обыски состоялись 13 марта у иноагента Виталия Ковина, активистки Ирины Лященко и юриста Артема Файзулина.

Дело против иноагента Ухова было возбуждено летом 2023 года из-за его публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности государства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ 12 марта провели обыск у директора Пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой.





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