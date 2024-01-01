Максим Артамонов В Перми сбивший насмерть девушку у ЦУМа водитель записал видеообращение Он извинился и высказал соболезнования всем пострадавшим Поделиться Твитнуть

Скриншот видео 59.ru

Виновник смертельного ДТП в центре Перми Богдан Сулига, которому инкриминируют нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, записал видеообращение. Об этом сообщает 59.ru.

На видео мужчина рассказывает, почему он скрылся с места ДТП, когда на большой скорости сбил троих студентов, даже не притормозив.

«Хочу принести свои извинения и искренние соболезнования потерпевшим и пострадавшим в этом ДТП. Я ушёл с места преступления, потому что я не знал, как себя вести. Я первый раз в такой ситуации. Простите меня», — сказал он.

Запись видео он отдал заместителю председателя коллегии адвокатов «Стратегия права» Константину Орлову, который представляет его интересы, перед судебным заседанием которое состоялось 13 марта.

Как ранее писал «Новый компаньон», Пермский краевой суд оставил Сулиге без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет в СИЗО до 1 мая.

Смертельное ДТП в центре Перми произошло 3 марта в 06:12. Автомобиль Nissan Teana, за рулём которого был Сулига, ехал по Компросу по направлению к Каме и на перекрёстке с ул. Ленина, выехав на запрещающий сигнал светофора, сбил трёх пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре» на зелёный сигнал светофора. Девушка 2005 г.р. погибла на месте, а двоих 18-летних молодых людей госпитализировали. Похороны студентки состоялись 5 марта.

В социальных сетях было опубликовано видео (18+) момента аварии.

Шофёра задержали спустя сутки. Ему предъявили обвинения и отправили в СИЗО до 1 мая.

Сейчас состояние двух пострадавших молодых людей врачи оценивают как удовлетворительное. Они лечатся в больнице.

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