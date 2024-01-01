Максим Артамонов Приговор чиновнице, которую обвиняют в гибели пермячки от бродячих собак, вынесут в апреле Прокуратура в третий раз пытается осудить сотрудницу управления по экологии Ольгу Муравьёву Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми 14 марта состоятся прения по уголовному делу, возбуждённому в отношении сотрудницы управления по экологии и природопользованию администрации Перми Ольги Муравьёвой. Её судят уже в третий раз по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Ранее суды разных инстанций выносили оправдательный приговор.

Первое уголовное дело было возбуждено в 2020 году, когда в Мотовилихе собаки загрызли пенсионерку Татьяну Емельянову. В конце декабря прошлого года дело начали рассматривать вновь. Адвокат Муравьёвой Алексей Бурылов рассказал «Новому компаньону» подробности.

По его словам, до середины апреля суд уже должен вынести приговор. Сейчас заканчивается допрос свидетелей со стороны защиты, также исследуются письменные доказательства. Всего по делу проходит порядка 100 свидетелей, в том числе бывшие начальники управления по экологии и природопользованию Ильдар Хадаров и Илюса Збруева.

«Хайдаров и Збруева дали показания в пользу Мурвьёвой. Они пояснили, что в её должностных инструкциях не было обязанности по регулированию численность безнадзорных животных. Таким образом, они полностью опровергли доводы обвинения», — отметил адвокат.

Алексей Бурылов отметил, что в ходе суда были доказаны активные меры, которые в 2019 и 2020 годах принимала мэрия по уменьшению количества безнадзорных собак на улицах города. В частности, были выделены дополнительные ставки ловцов, дополнительное финансирование, куплен автомобиль для МКУ (учреждение по отлову безнадзорных животных) и проходили регулярные совещания с ветинспекцией.

С 2018 года в Перми проводится научно-исследовательская работа по подсчёту безнадзорных животных на территории Перми, которой занимаются, в том числе сотрудники ПГНИУ. По их данным, в 2020 году число особей на территории города значительно снизилось по сравнению с 2019 годом. При этом в Мотовилихинском районе на момент гибели пенсионерки Емельяновой не было крупных стай.

«Возникает большой вопрос, который следствием не доказан: на женщину могли напасть как собаки на самовыгуле, так и безнадзорные. При этом стаи могли быть смешанными, и невозможно определить, какие именно напали на женщину. Хочу обратить внимание на то, что мы два раза получили оправдательные приговоры, которые по необъяснимым причинам были отменены судом кассационной инстанции. Наша позиция неизменна: обвинение не доказало причинно-следственную связь между наступившими событиями и действиями Муравьёвой», — рассказал адвокат.

Напомним, уголовное дело в отношении Ольги Муравьёвой было возбуждено после того, как в конце марта 2020 года возле дома по ул. Клыкова, 18 была обнаружена мёртвой 58-летняя пермячка Татьяна Емельянова. На её теле были следы укусов. Перед гибелью женщина распивала с подругой спиртное у неё в квартире, а потом пошла домой. В 23:00 Емельянова шла по безлюдной дороге, расположенной между улицами Смирнова и Клыкова. Именно там было обнаружено её тело.

В июне 2020 года следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ, а в середине января 2021-го его передали в суд. Гособвинение настаивало на том, что в полномочия Муравьёвой входило регулирование численности собак. Адвокаты чиновницы (на тот момент — Ольга Бедерсон и Алексей Бурылов) ссылались на то, что следствие не доказало причинно-следственную связь между действиями Муравьёвой и смертью женщины.

В сентябре 2021 года Ленинский районный суд оправдал Муравьёву за отсутствием состава преступления, однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в краевом суде. Это решение устояло в апелляции, но было отменено кассационным судом. В результате дело было снова направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. В начале февраля 2022 года этот же суд вновь вынес оправдательный приговор, а в апреле краевой суд оставил решение в силе. После этого прокуратура подала иск в кассацию, и в октябре кассация в Челябинске отменила оправдательный приговор. Дело было вновь отправлено в Ленинский районный суд для рассмотрения в новом составе судей.

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