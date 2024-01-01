Алёна Бронникова Сумма исковых требований к экс-депутату Пермской гордумы Сергею Захарову снизилась В феврале он был признан банкротом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края опубликовал в полном объёме решение о признании бывшего депутата Пермской гордумы Сергея Захарова банкротом и введении реализации имущества. Согласно документу, сумма долга снизилась на 61,4 тыс. руб.

Осенью прошлого года в связи с неоплаченной задолженностью со стороны Захарова, не выплачивавшего деньги более трёх месяцев, ИП Поскрёбышева Александра Сергеевна обратилась в суд с исковым заявлением. Общая сумма требований составила 6,85 млн руб., из них 6,19 млн — основной долг, 223,48 тыс. — индексация, 441,59 тыс. руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами.

В судебном заседании представитель должника сообщил о частичном погашении задолженности. Суд обязал заявителя представить уточнённую информацию. Согласно поступившим сведениям, сумма требований кредиторов в общем размере составила 6,79 млн руб., в том числе 6,04 млн — основной долг, 746,33 тыс. — проценты за пользование чужими денежными средствами. В феврале Сергея Захарова признали банкротом.

Он дважды был депутатом Пермской городской думы: избирался в 2016 году, а затем в 2021-м (по одномандатному округу № 5, Индустриальный район Перми). В ноябре 2022 года стало известно, что он пропустил шесть пленарных заседаний. Депутат уехал в Германию и начал публиковать оттуда посты в социальных сетях с осуждением СВО.

В апреле 2023 года депутаты Пермской думы рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий Сергея Захарова. Также было решено исключить его из комитета по экономическому развитию, из комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами и из состава отдельных коллегиальных органов администрации Перми. Мандат Захарова перешёл единороссу Антону Мелюхину.

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