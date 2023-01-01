В Пермскую гордуму прошёл Антон Мелюхин Он набрал более 57% голосов Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

На довыборах в гордуму Перми по округу № 5 победу одержал Антон Мелюхин с результатом 57,41%. Он представляет партию «Единая Россия». Об этом сообщили в крайизбиркоме.

За место в думе также боролись Светлана Соловьёва (КПРФ), Илья Горбунов (ЛДПР), Александр Анфалов («Новые люди») и Ольга Шадрина («Справедливая Россия — Патриоты за правду»).

Ранее сообщалось, что на довыборах в Законодательное собрание Прикамья по одномандатному избирательному округу № 17 победу одержал Альберт Демченко также из партии "Единая Россия".

Подведены официальные итоги и выборов депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов.

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