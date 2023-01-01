Выборы в Пермском крае выиграла «Единая Россия» Всего из 94 мандатов партия забрала 84 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае подведены официальные итоги выборов, проходивших с 8 по 10 сентября. Жители Прикамья выбирали депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов. Как сообщили в крайизбиркоме, средняя явка составила 20,22%

На выборах в думу Чайковского ГО партия «Единая Россия» получила 21 мандат, Партия пенсионеров — два, «Новые люди» — один, ЛДПР — один. Явка 26,23%.

В думе Краснокамска «Единая Россия» получила 17 мандатов, КПРФ — два, «Яблоко» — один. Явка 17,1%.

На выборах в думу Горнозаводского ГО партия «Единая Россия» получила 16 мест, «Справедливая Россия» — одно. Явка 21,32%.

В думу Кизеловского ГО проходят 15 депутатов от «Единой России». Явка 23,69%.

На выборах в думу Оханска 13 мандатов достаётся единороссам и два — справедливороссам. Явка 30,7%.

Всего из 94 мандатов «Единая Россия» забрала 84, «Справедливая Россия» — три мандата, КПРФ — два, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость — два, ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко — по одному мандату. Кандидаты от остальных партий и самовыдвиженцы не одержали победы.





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