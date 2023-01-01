Депутатом Заксобрания Пермского края по округу №17 избран Альберт Демченко Он выдвигался на выборы от «Единой России» Поделиться Твитнуть

Подведены итоги голосования на довыборах в Законодательное собрание Прикамья по одномандатному избирательному округу № 17. Большинство голосов (55,87%) набрал Альберт Демченко. Об этом сообщили в крайизбиркоме. Серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту выдвигался на выборы от «Единой России».

На место в ЗС также претендовали Георгий Балашов (ЛДПР), Марат Галимуллин (КПРФ) и Ирина Шабаршина («Справедливая Россия — Патриоты за правду»).

В Пермском крае подведены официальные итоги выборов депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов. Также стал известен победитель довыборов в Пермскую городскую думу по округу №5.

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