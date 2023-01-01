Алёна Бронникова Суд рассмотрит дело о банкротстве экс-депутата Пермской гордумы Сергея Захарова Сумма исковых требований составляет 6,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Захарова несостоятельным. Согласно размещённому в картотеке дел документу, заседание назначено на 1 ноября.

Согласно определению о принятии заявления, ИП Поскребышева Александра Сергеевна обратилась с иском в суд в отношении Сергея Захарова в связи с неуплаченной задолженностью в размере 6 190 970,14 руб.

«Заявитель просит ввести в отношении должника процедуру реструктуризации долгов гражданина, признать обоснованными и подлежащими включению в реестр требований кредиторов требования в общем размере 6 856 047,68 руб., в том числе 6 190 970,14 руб. — основной долг, 223 483,27 руб. — индексация, 441 594,27 руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами», — сообщается в документе.

Финансового управляющего истец требует утвердить из Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих. Рассмотрение дела назначено на 1 ноября.

Суд обязал экс-депутата предоставить отзыв на иск, опись имущества, сведения о доходах за период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом. Также ему предлагается погасить долг с предъявлением доказательств. Явка Сергея Захарова на заседание является обязательной.

Сергей Захаров был избран в Пермскую городскую думу в 2016 году, а затем, в 2021-м, — по одномандатному округу № 5 (Индустриальный район Перми). В ноябре прошлого года стало известно, что он пропустил шесть пленарных заседаний. Кроме того, сообщалось, что депутат уехал в Германию и публикует оттуда посты в социальных сетях с осуждением СВО.

В апреле 2023 года депутаты Пермской думы рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий Сергея Захарова. Также было решено исключить его из комитета по экономическому развитию, из комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами и из состава отдельных коллегиальных органов администрации Перми.

На довыборах в гордуму Перми по округу № 5 в сентябре победу одержал Антон Мелюхин с результатом 57,41%. Он представляет партию «Единая Россия».

ИП Поскребышева Александра Сергеевна зарегистрирована в октябре 2019 года в Московской области. По данным checko.ru, основным видом деятельности является розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. Кроме того, она является учредителем двух действующих московских организаций — ООО «ИЦМ», осуществляющее деятельность в области права и ООО «Инфрасеть», ведущее деятельность в области связи на базе проводных технологий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.