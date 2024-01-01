Максим Артамонов Экс-депутат Пермской гордумы Сергей Захаров признан банкротом Общая сумма исковых требований к нему составляет 6,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бывшего депутата Пермской городской думы Сергея Захарова, который уехал на постоянное место жительства в Германию, признали банкротом. Эти данные следуют из картотеки Арбитражного суда Пермского края.

Иск о банкротстве экс-парламентария поступил в Арбитражный суд Пермского края осенью прошлого года. Первое заседание по делу состоялось 1 ноября.

С исковым заявлением в связи с неоплаченной задолженностью со стороны Захарова в суд обратилась ИП Поскрёбышева Александра Сергеевна. Общая сумма исковых требований составляет 6,8 млн руб. В иске было указано что Захаров не выплачивал деньги более трёх месяцев. Должнику нужно было предоставить опись имущества и явиться в суд.

Суд обязал Захарова предоставить отзыв на иск, опись имущества, сведения о доходах за период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом.

Сергей Захаров дважды был депутатом Пермской городской думы. Он избирался в 2016 году, а затем в 2021-м (по одномандатному округу № 5, Индустриальный район Перми). В ноябре 2022 года стало известно, что он пропустил шесть пленарных заседаний. Депутат уехал в Германию и начал публиковать оттуда посты в социальных сетях с осуждением СВО.

В апреле 2023 года депутаты Пермской думы рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий Сергея Захарова. Также было решено исключить его из комитета по экономическому развитию, из комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами и из состава отдельных коллегиальных органов администрации Перми. Мандат Захарова перешёл единороссу Антону Мелюхину.

ИП Поскрёбышева Александра Сергеевна зарегистрирована в октябре 2019 года в Московской области. Основной вид её деятельности — розничная торговля в интернете. Кроме того, она является учредителем двух действующих московских организаций — ООО «ИЦМ» (деятельность в области права) и ООО «Инфрасеть» (деятельность в области связи на базе проводных технологий).

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