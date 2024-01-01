Максим Артамонов В Перми Роберту Латыпову* заочно предъявили обвинение в покушении на вывоз архива Сам он находится за пределами России Поделиться Твитнуть

Глава Пермского «Мемориала» Роберт Латыпов

Архив ИД «Компаньон»

Как рассказала «Новому компаньону» адвокат признанного иноагентом экс-председателя «Пермского Мемориала»** Роберта Латыпова Инна Журавлёва, 7 марта следователи ФСБ заочно предъявил ему обвинение в покушении на вывоз архива из России. Журавлёва представляет его интересы суде и пыталась оспорить возбуждение уголовного дела.

Cейчас он находится в международном розыске. Дело было выделено в отдельное производство. После сегодняшнего решения дело приостановлено, так как он находится вне России.

Уголовное дело в отношении Латыпова было возбуждено постановлением следователя Следственного отдела УФСБ России по Пермскому краю Репиной 11 мая прошлого года. Его обвиняют по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Он проходит в качестве подозреваемого.

Следователи считают, что экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов, Роберт Латыпов и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах общественной организации «Пермский Мемориал». Уголовное дело было возбуждено на основании двух экспертиз. Журавлёва считает, что обе экспертизы проведены с нарушениями, поэтому не могли стать основанием для возбуждения дела.

Напомним, 6 марта Ленинский районный суд Перми продлил срок содержания в СИЗО другому фигуранту, который проходит подозреваемым по делу о вывозе архива — Александру Чернышову. Он будет находиться в изоляторе до 9 апреля. В ближайшее время дело будет передано в суд. По нашим данным, его будут рассматривать в Индустриальном районном суде Перми.

Чернышов был задержан в мае прошлого года в Москве. Сначала его обвинили в хулиганстве, а затем посадили этапировали в Перми и посадили в СИЗО. Серия обысков прошла и у гражданских активистов Перми, которые даже не были напрямую связаны с «Мемориалом».

*Признан иностранным агентом.

**Не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста.

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