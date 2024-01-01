Максим Артамонов Завершено расследование уголовного дела о попытке вывоза из России архивов «Пермского Мемориала»* Материалы в ближайшее время будут переданы в суд Поделиться Твитнуть

По ходатайству прокуратуры Ленинский районный суд Перми 6 марта продлил срок содержания в СИЗО экс-председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову. Он будет находиться в изоляторе до 9 апреля. Чернышова обвиняют в попытке вывезти архивы «Пермского Мемориала»* из России. Расследование возбуждённого в отношении него уголовного дела завершено и в ближайшее время будет передано в суд. Об этом сообщает Properm.

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердила адвокат Инна Журавлёва. Она представляет в суде интересы другого фигуранта уголовного дела, связанного с «Мемориалом», — Роберта Латыпова**.

По данным издания, во время сегодняшнего судебного заседания выяснилось, что Александр Чернышов полностью выполнил условия досудебного соглашения.

Другой фигурант, Роберт Латыпов, сейчас находится в международном розыске. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

Напомним, Инна Журавлёва пытается оспорить возбуждённое в отношении её подзащитного уголовное дело, которое было открыто постановлением следователя Следственного отдела УФСБ России по Пермскому краю Репиной.

Следователи считают, что Александр Чернышов, Роберт Латыпов и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах общественной организации «Пермский Мемориал» . Уголовное дело было возбуждено на основании двух экспертиз. Журавлёва считает, что обе экспертизы проведены с нарушениями, поэтому не могли стать основанием для возбуждения дела.

В декабре прошлого года в Ленинском районном суде состоялось рассмотрение жалобы адвоката, но в удовлетворении жалобы было отказано. Поэтому адвокат подала апелляцию в вышестоящую инстанцию — Пермский краевой суд. И он вернул дело на новое рассмотрение, которое прошло 19 февраля. Жалобу вновь отклонили.

Уголовное дело в отношении Латыпова было возбуждено ещё 11 мая прошлого года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Он проходит в качестве подозреваемого.

В рамках этого уголовного дела в мае 2023 года в Москве был задержан также Александр Чернышов, который сейчас находится в СИЗО. Серия обысков прошла и у гражданских активистов Перми, которые даже не были напрямую связаны с «Мемориалом».

*Не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста.

**Признан иностранным агентом.

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