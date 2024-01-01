Максим Артамонов В Перми суд вновь отказал в удовлетворении жалобы адвоката иноагента Роберта Латыпова Его уголовное дело выделили в отдельное производство Поделиться Твитнуть

В понедельник, 19 февраля, в Ленинском районном суде Перми состоялось повторное рассмотрение жалобы на возбуждение уголовного дела в отношении Роберта Латыпова (признан иностранным агентом). Об этом «Новому компаньону» рассказала его адвокат Ирина Журавлёва.

Заседание провела судья Анна Казакова.

По итогам рассмотрения она снова признала законными действия ФСБ, которые возбудили дело.

«Буду обжаловать. Формальные основания натянули. Я это всё осмыслю и обжалую», — сказала адвокат.

Согласно закону, на подачу апелляции у стороны защиты есть 15 дней.

Журавлёва также сообщила, что дело в отношении второго обвиняемого, экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова, 14 февраля было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Дело в отношении самого Роберта Латыпова выдлено в отдельное производство.

Напомним, Инна Журавлёва пытается оспорить возбуждённое в отношении её подзащитного уголовное дело, которое было открыто постановлением следователя Следственного отдела УФСБ России по Пермскому краю Репиной.

По версии следствия, Александр Чернышов, который сейчас находится в СИЗО, Роберт Латыпов и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах общественной организации «Пермский Мемориал» (организация не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста). Уголовное дело было возбуждено на основании двух экспертиз. Журавлёва считает, что обе экспертизы проведены с нарушениями, поэтому не могли стать основанием для возбуждения дела.

В декабре прошлого года в Ленинском районном суде состоялось рассмотрение жалобы адвоката, но в удовлетворении жалобы было отказано. Поэтому адвокат подала апелляцию в вышестоящую инстанцию — Пермский краевой суд. И он вернул дело на новое рассмотрение, которое прошло 19 февраля.

Уголовное дело в отношении Латыпова было возбуждено ещё 11 мая прошлого года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Роберт Латыпов проходит в качестве подозреваемого.

В рамках этого уголовного дела в мае 2023 года в Москве был задержан также экс-председатель пермского «Центра исторической памяти» Александр Чернышов, который сейчас находится в СИЗО. Серия обысков прошла и у гражданских активистов Перми, которые не были напрямую связаны с «Мемориалом».

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