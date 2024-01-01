Екатерина Артёмова В Пермском крае остановилось снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ Вторую неделю подряд прирост новых заболевших находится на одном уровне Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало данные еженедельного мониторинга заболеваемости гриппом и ОРВИ в Пермском крае. По информации на сайте ведомства, с 26 февраля по 3 марта 2024 года в Прикамье было зарегистрировано 16 870 случаев ОРВИ, что соответствует показателю предыдущей недели.

Среди больных ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А и возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, преобладают РС-вирусы.

Напомним, в конце января — начале февраля в Пермском крае резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Тогда в крае за неделю было зарегистрировано 25 642 случая заражения этими инфекциями, а эпидемический порог среди населения был превышен на 49%. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекций вводились профилактические меры, в частности, разобщались классы в школах и группы в детских садах. В середине февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость пошла на спад.

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