Алёна Бронникова В Пермском крае уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился на 7% Но эпидемический порог по-прежнему превышен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за прошедшую неделю показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом снизились на 7,3%. Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора.

По результатам мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом в Прикамье, в период с 5 по 11 февраля было зарегистрировано 23 769 случаев ОРВИ. Несмотря на положительную динамику, эпидемический порог среди совокупного населения по-прежнему превышен на 33,1%.

Лабораторное исследование показало, что в основном у пациентов преобладают вирусы гриппа А.

Также циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы.

Для профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует не допускать переохлаждения, в местах массового скопления людей надевать маску, часто и тщательно мыть руки и вести здоровый образ жизни. В случае появления симптомов необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за неделю с 29 января по 4 февраля в Пермском крае было зарегистрировано 25 642 случая заболевания гриппа и ОРВИ. Эпидемический порог среди населения был превышен на 49%.

В Перми на фоне роста заболеваемости начали разобщать отдельные классы в школах и группы в детсадах. По данным на 7 февраля в городе был разобщён 161 класс в 52 школах, учебный процесс в них организован с применением электронных ресурсов. В 23 муниципальных детских садах было закрыто 28 групп.





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