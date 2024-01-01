Алёна Бронникова Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Прикамье превышен на 49% За неделю заболели более 25,6 тысячи человек Поделиться Твитнуть

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Согласно результатам мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае, показатели за период с 29 января по 4 февраля соответствуют уровню предыдущей недели. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

За указанный период количество заболеваний гриппом и ОРВИ составило 25 642 случая. Это на 119 больше, чем неделей ранее.

В ведомстве отмечают, что эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 49%. Лабораторное исследование показало, что в основном у пациентов выявляют возбудители негриппозной этиологии. К ним относятся вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и вирусы гриппа А.

Для профилактики гриппа и ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует не допускать переохлаждения, в местах массового скопления людей надевать маску, часто и тщательно мыть руки и вести здоровый образ жизни. В случае появления симптомов необходимо обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Напомним, в Пермском крае были введены дополнительные мероприятия по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ. Завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера профессор Ирина Фельдблюм рассказала «Новому компаньону» об опасности доминирующего среди пациентов гриппа А (H3N2) (известен как гонконгский), коклюша и двойного инфицирования гриппом и коронавирусом.

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