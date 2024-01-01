Алёна Бронникова В Прикамье с 19 января вводятся противоэпидемические мероприятия Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 90% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство Пермского края с 19 января приступит к исполнению комплексного плана противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Соответствующее постановление главного санитарного врача региона Виталия Костарева опубликовано на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

Такое решение было принято в связи с превышением еженедельного порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 49,5% с 8 по 14 января. Рост заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составил 90,7%, увеличился и уровень госпитализации.

«По результатам лабораторного мониторинга на второй календарной неделе 2024 года отмечается увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок до 65,5%. Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2)», — сообщает Виталий Костарев.

Чтобы предотвратить угрозу дальнейшего распространения инфекций, было принято ввести ограничительные меры. В частности, главы муниципалитетов должны информировать жителей об эпидемиологической обстановке, мерах индивидуальной профилактике и мероприятиях, которые направлены на предупреждение распространения заболеваемости.

Минздраву поручено принять дополнительные меры для организации госпитализации по клиническим и эпидемиологическим показаниям больных, обеспечить медучреждения необходимым запасом лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и СИЗ. В больницах увеличат количество коек для госпитализации больных гриппом, ОРВИ и ковидом.

В рамках противоэпидемических мероприятий руководители медучреждений увеличат количество диагностических наборов для выявления заболеваний и экспресс-тесты, на входах установят посты для измерения температуры тела, а медпомощь для пациентов с признаками острых заболеваний верхних и нижних дыхательных путей будут оказывать на дому или в специально выделенном блоке с отдельным входом. Для работников введут обязательный масочный режим и обяжут в течение дня контролировать температуру тела. Пациентам также рекомендуется надевать маски при посещении медорганизаций.

Карантин в детских садах и школах пока не вводится. Работа учреждений может быть приостановлена в случае отсутствия по острым респираторным болезням 20% и более детей не менее чем на неделю.

Организации должны ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, контролировать температуру детей, не допускать работников с признаками болезни, проводить дезинфекцию помещений. Такие ограничения касаются также детских домов, реабилитационных центров, учреждений для пожилых и детских лагерей.

Руководителям компаний также рекомендуют проводить контроль температуры тела работников перед допуском на рабочие места, проводить ежедневно влажную уборку помещений. Если работа сотрудников связана с населением, руководство организаций должно обеспечить их СИЗ.





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