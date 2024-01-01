Алёна Бронникова Профессор в Перми рассказала об опасности двойного инфицирования гриппом и ковидом На прошлой неделе подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом среди взрослых превысил эпидпорог Поделиться Твитнуть

Завкафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера профессор Ирина Фельдблюм рассказала «Новому компаньону» об опасности доминирующего среди пациентов гриппа А (H3N2), который ещё известен как гонконгский, коклюша и двойного инфицирования гриппом и коронавирусом.

По словам эксперта, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, зафиксированный в последние недели в Пермском крае, является закономерным. Если осенью наблюдается сезонный подъём, связанный, в том числе, с формированием коллектива и «перемешиваемостью», когда дети идут в школу и детские сады, то зимой, в холодное время эпидемический подъём является также закономерным и ежегодным.

Каждый год среди пациентов циркулирует грипп А и грипп В. Вирусы серотипа гриппа А — более активны, поэтому эпидемия чаще всего начинается именно с него, затем подключается другой серотип, а в конце эпидподъёма — грипп В.

«Очень сложно говорить об опасности гриппа А или В. Грипп — вообще серьёзное заболевание, которое, как правило, протекает тяжело. Поскольку грипп часто даёт осложнения, чаще всего это внебольничная пневмония, очень важным является именно своевременность обращения за медпомощью», — отмечает профессор.

Грипп сопровождается высокой температурой, ломотой во всём теле и слабостью, затем присоединяются признаки ОРВИ. В таком случае самолечением заниматься недопустимо, так как осложнения могут быть достаточно тяжёлыми.

В последнее время в сети распространяется информация о случаях двойного инфицирования гриппом и вирусом SARS-CoV-2, который выделяет Covid-19. Ирина Фельдблюм говорит, что заболеть одновременно этими вирусами вполне вероятно. Но точную статистику по заболевшим вести сложно, так как диагностика основана на лабораторном подтверждении диагноза, а такая диагностика проводится далеко не у всех.

Двойное инфицирование утяжеляет клиническое течение заболевания, но подобные случаи редки. Кроме того, SARS-CoV-2 уже реализовал свой патогенный потенциал в предыдущие три года, и грипп сегодня более агрессивен, а значит, и более опасен, чем Covid-19.

Ещё одно серьёзное заболевание, которое получило в последнее время распространение, это коклюш. Раньше коклюш считался детской инфекцией, но оказалось, что ему подвержены также и взрослые. У детей симптомы связаны с мучительным кашлем в сочетании с репризами, нарушением дыхания. У взрослых кашель надсадный, без мокроты, сопровождается спазмом, сильный кашель может привести к перелому рёбер.

Так как прививки ставят только в детстве, взрослые со временем теряют иммунитет к болезни. Поэтому, чтобы избежать тяжёлых последствий, специалисты настаивают не отказываться от вакцинации в детском возрасте, а также ревакцинации детей 6-7 лет, подростков 14-16 лет и последующим переходом на вакцинацию каждые 10 лет.

«Если инфекции можно предупредить прививками, надо сделать прививку. И другой более эффективной меры, к сожалению, мы не имеем. Если человек заболел, то самолечением заниматься не надо. В любом случае нужно обратиться к врачу. Большинство инфекций с высокой летальностью тоже очень часто начинаются с симптомов ОРЗ», — советует Ирина Фельдблюм.

К инфекциям, которые можно предупредить профилактическими прививками, относятся, например, грипп — уровень защиты иммунитета после вакцинации составляет 70%, корь — уровень защиты 80-86%, а также коклюш и дифтерия. Основной проблемой высокой инфицированности населения, по мнению эксперта, является снижение внимания к этим болезням после трёх лет пандемии Covid-19.

На прошлой неделе власти Пермского края ввели противоэпидемические мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ. Решение было принято в связи с превышением еженедельного порогового уровня заболеваемости на 49,5% с 8 по 14 января. Рост заболеваемости увеличился почти в два раза.

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