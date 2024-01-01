Екатерина Артёмова В образовательных заведениях Перми начали вводить карантин по гриппу и ОРВИ Сейчас разобщены классы в 52 школах и группы в 23 детсадах Поделиться Твитнуть

В Перми на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ начали разобщать отдельные классы в школах и группы в детсадах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такая мера вводится, если болеет более 20% учащихся. На данный момент разобщён 161 класс в 52 школах города, учебный процесс в них организован с применением электронных ресурсов. Также закрыто 28 групп в 23 муниципальных детских садах.

Для профилактики роста заболеваемости в школах и детсадах вводятся и другие меры: утренние «фильтры», ежедневный мониторинг температурного режима в учебных помещениях, регулярные проветривания в соответствии с санитарными правилами.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за неделю с 29 января по 4 февраля в Пермском крае было зарегистрировано 25 642 случая заболевания гриппа и ОРВИ. Эпидемический порог среди населения был превышен на 49%.

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