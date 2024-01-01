Максим Артамонов В Перми налоговая потребовала через суд отстранить от должности конкурсного управляющего ЗиДа Ранее Льва Шляпина уволили с аналогичной должности в Москве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление ФНС России по Пермскому краю подало в краевой арбитраж заявление об отстранении конкурсного управляющего ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Льва Шляпина. Заявление было принято к рассмотрению, однако оставлено без движения.

В своём заявлении налоговая попросила отстранить Шляпина от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗиДа без выплаты вознограждения.

На этой деле суд вынес определение, в котором указал, что заявление подано с нарушением статей 125, 126 АПК РФ, «не приложены документы в обоснование заявленных требований, заявление не содержит обоснования лишения вознаграждения, не указан период». В связи с этим УФНС по региону предложили в срок до 19 марта этого года устранить недостатки.

Как ранее писал «Новый компаньон» в декабре прошлого года ветераны ЗиД обратились в Генпрокуратуру РФ и в Управление ФНС по Пермскому краю с требованием инициировать судебный процесс по отстранению Льва Шляпина с должности. В обращении они отметили, что считают «недопустимым бездействие государственных органов при махинациях с государственным имуществом в период спецоперации на Украине». Ветераны завода в уполномоченный орган, каким является УФНС России по Пермскому краю, чтобы он подал заявление в Арбитражный суд.

Ветераны ЗиДа считают, что Лев Шляпин должен быть уволен с поста конкурсного управляющего по тем же основаниям, по которым в ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы отстранил его от аналогичной должности на столичном предприятии ОАО «Завод Электроприбор».

В частности, столичный суд пришёл в выводу, что у Шляпина на момент назначения конкурсным управляющим было недостаточно стажа. Сам Шляпин пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

Процесс банкротства пермского завода начался в 2005 году. Шляпин был назначен конкурсным управляющим ЗиДа осенью 2020 года. В 2023-м московское ООО «ПСК Спецпроектстрой» купило активы завода за 725 млн руб., но затем договор купли-продажи был расторгнут.

В начале декабря прошлого года конкурсным управляющим ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» были объявлены новые итоги торгов по продаже имущественного комплекса предприятия. Покупателем стало акционерное общество «Научно-производственное объединение «Курганприбор» (расположено в Кургане). Компания приобрела актив за 725 млн руб.

«Курганприбор» считается подконтрольным сенатору РФ Сергею Муратову и его супруге.

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