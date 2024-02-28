Максим Артамонов В Перми закрыто уголовное дело по факту издевательств над бегающим на морозе мальчиком Полиция не нашла факты жестокого обращения с несовершеннолетним Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Пермского края закрыла уголовное дело на подростка, который в январе этого года пинал своего сверстника и заставлял его бегать в плавках по улице. Об этом со ссылкой на ответ прокуратуры на запрос депутата Госдумы РФ Ярослава Нилова сообщает telegram-канал Readovka.

В прокуратуре пояснили, что обращение о проведении проверки видеоролика, где зафиксирован случай жестокого обращения с несовершеннолетним, рассмотрено. Зафиксировано, как один подросток наносит удары ногами «неустановленному несовершеннолетнему лицу». Однако прокурор Пермского района отменил постановление о возбуждении уголовного дела.

Источник: ТГ-канал Readovka

Как выяснилось, проверкой занимался отдел МВД России «Пермский», и они не нашли фактов жестокого обращения с несовершеннолетним, но на родителей подростков были составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы поступили в территориальную комиссию по правам несовершеннолетних и защиты их прав.

Инцидент с раздетым подростком произошёл в январе. В сети завирусилось видео, где на кадрах был запечатлён мальчик в плавках и шапке, который бежал по улице. Его преследовали трое сверстников, один из них подгонял «жертву» пинками к крыльцу магазина. Позже правоохранители возбудили уголовное дело, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял это на личный контроль и поручил следкому по региону предоставить доклад о ходе расследования. Как выяснилось позже, сам мальчик заявил , что снял одежду, чтобы «заболеть и не ходить в школу».

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