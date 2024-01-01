Максим Артамонов Хотел заболеть и не ходить в школу: в МВД рассказали, зачем мальчик в Прикамье вышел на мороз в нижнем белье Ранее глава СКР поручил возбудить уголовное дело об издевательствах Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В полиции Прикамья установили личности всех участников инцидента, который произошёл в Кондратово Пермского МО. До этого в соцсетях распространилось видео с издевательствами подростков над мальчиком в нижнем белье. На кадрах видно, как ребёнок в плавках и шапке бежит по улице зимой, его преследуют трое сверстников, один из них подгоняет «жертву» пинками к крыльцу магазина. Когда именно сделана запись, неясно, но отмечалось, что в этот момент на улице могло быть 15-20 градусов мороза.

Полиция изучила эту видеозапись, а инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности всех подростков. Ими оказались ученики местной школы 2009, 2011 и 2012 г.р.

С их слов, ребята являются друзьями, и произошедшее было шуткой, они так веселились. Пострадавший мальчик разделся сам, чтобы заболеть и не ходить в школу.

Сейчас полицейские проводят дальнейшую проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал «Новый компаньон», ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия. Следственные органы СКР по Пермскому краю по данному факту организовали доследственную проверку.

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