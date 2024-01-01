Полиция начала проверку видео об издевательствах в Перми над мальчиком в нижнем белье В СУ СКР уточнили, что инцидент случился на улице Камской в Кондратово Поделиться Твитнуть

скриншот видео, размещённого в пабликах Перми

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Полиция начала проверку видео об издевательствах подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД.

Кадры опубликовали несколько пабликов в соцсети Вконтакте и telegram-каналов.

На видео мальчик в плавках и шапке бежит по улице зимой, его преследуют трое сверстников, один из них подгоняет «жертву» пинками к крыльцу магазина. Когда именно было сделана запись не ясно, но отмечается, что в этот момент на улице могло быть 15-20 градусов мороза, а инцидент случился вечером на ул. Камской.

В полиции отметили, что по данному факту обращений к ним не поступало, но опубликованную в сети Интернет информацию сотрудники МВД всё равно проверят. Как уточнили в СУ СКР, инцидент произошёл в Кондратово Пермского муниципального округа.

В сентябре 2023 года «Новый компаньон» писал о видео с травлей подростка, которое было записано в раздевалке подростковой хоккейной команды «Молот». В связи с происшествием родители пострадавшего обратились в Следственный комитет.

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