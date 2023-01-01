Максим Артамонов Пермская спортшкола «Молот» начала расследование по факту травли подростка Видео с издевательством над мальчиком из подростковой хоккейной команды появилось в соцсетях Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Руководство спортшколы «Молот» (Пермь) проведёт расследование в связи с появившимся в соцсетях видео с удушением подростка из хоккейной команды в раздевалке. Об этом сообщает портал 59.RU.

По словам директора «Молота» Николая Ванина, с 11 сентября спортшкола начнёт своё разбирательство и только после его завершения прокомментирует ситуацию.

На прошлой неделе в соцсетях распространилось видео с травлей подростка. Автор записи рассказал, что на кадрах — часть подростковой хоккейной команды «Молота», которая издевается над одним из игроков.

Судя по кадрам, инцидент произошёл в раздевалке. На видеозаписи один подросток зажал между ног голову сверстника, а жертва пытается освободиться, но не может, и начинает громко кричать. Все остальные в это время смотрят на происходящее, но не вмешиваются. Когда мальчика отпускают, у него синее лицо.

В связи с происшествием родители пострадавшего обратились в Следственный комитет.

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