В Перми по факту издевательств над мальчиком в нижнем белье возбудят уголовное дело Ранее следком проводил доследственную проверку Поделиться Твитнуть

скриншот видео, размещённого в пабликах Перми

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Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Пермском крае. Издевательства и причинении побоев сверстнику в деревне Кондратово Пермского муниципального округа были сняты на видео, которое попало в социальные сети.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по данному факту организована доследственная проверка.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении регионального управления следкома, которое ранее организовало доследственную проверку по данному факту.

Также инцидентом заинтересовалась Прокуратура Пермского района, она взяла его на контроль. В ведомстве рассказали, что в настоящее время опрашиваются участники и свидетели ЧП.

«В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку деятельности районным органам и учреждениям системы субъектов профилактики по исполнению законодательства, направленного на предупреждение совершения несовершеннолетними правонарушений и антиобщественных действий», — отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее «Новый компаньон» уже сообщал о видео с издевательствами подростков над мальчиком в нижнем белье. На кадрах видно, как ребёнок в плавках и шапке бежит по улице зимой, его преследуют трое сверстников, один из них подгоняет «жертву» пинками к крыльцу магазина. Когда именно было сделана запись, неясно, но отмечалось, что в этот момент на улице могло быть 15-20 градусов мороза.

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