Максим Артамонов В Перми следком начал проверку по факту издевательств над мальчиком в нижнем белье Происшествие случилось в Кондратово Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском муниципальном округе следователи устанавливают обстоятельства причинения побоев подростку. Ранее в Сети появилась информация о том, что на одной из улиц в Кондратово подростку причинили побои. По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина территориальный следственный отдел проводит доследственную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи Пермского межрайонного следственного отдела устанавливают участников инцидента и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следком примет процессуальное решение.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», полиция уже начала проверку видео об издевательствах подростков над мальчиком в нижнем белье. Кадры инцидента появились в нескольких пабликах ВКонтакте и telegram-каналах.

На видеозаписи были кадры, как мальчик в плавках и шапке бежит по улице зимой, его преследуют трое сверстников, один из них подгоняет «жертву» пинками к крыльцу магазина. Когда именно было сделана запись, неясно, но отмечается, что в этот момент на улице могло быть 15-20 градусов мороза, а инцидент произошёл вечером на ул. Камской.

В полиции тогда сообщили, что по этому факту обращений не поступало, но опубликованную в интернете информацию сотрудники МВД всё равно проверят.

Напомним, в сентябре 2023 года в сети завирусилось видео с травлей подростка, которое было записано в раздевалке подростковой хоккейной команды «Молот». В связи с происшествием родители пострадавшего обратились в Следственный комитет.

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