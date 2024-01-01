Алёна Бронникова В Перми суд вынес приговор водителю, сбившему насмерть 17-летнюю девушку ДТП произошло в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кировский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего молодого человека, ставшего виновником смертельного ДТП в сентябре 2023 года. Согласно данным официального сайта ведомства, судебное заседание состоялось 28 февраля, его провела судья Лариса Гунченко.

Дмитрия Кульнева признали виновным в совершении преступления по пп. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, которое сопряжено с оставлением места его совершения). Как рассказали в полиции Прикамья, пермяка осудили на 7,6 лет лишения свободы.

«Суд признал молодого человека виновным и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил», — сообщается в телеграм-канале ведомства.

Напомним, вечером 24 сентября у ТЦ «Браво» на ул. Светлогорской пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. Один из них, 17-летняя девушка, погибла на месте, её молодой человек попал в больницу с различными травмами. Виновник аварии скрылся с места ДТП, но вскоре его задержала полиция.

По данному факту следком возбудил уголовное дело, 25 сентября ему было предъявлено обвинение. Затем проводился комплекс необходимых следственных действий и сбор доказательственной базы. В Кировский райсуд дело поступило 22 декабря.

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