Максим Артамонов Водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку в Перми, арестовали на два месяца Следователи предъявили ему обвинение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми следователи предъявили обвинение 23-летнему мужчине по резонансному уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него после смертельного ДТП в Кировском районе города. Ему избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Ему инкриминируют п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ — Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, которое сопряжено с оставлением места его совершения.

По данным 59.ru, на скамье подсудимых оказался Дмитрий Кульнев. В момент ДТП он управлял автомобилем Volkswagen Polo. При этом машина ему не принадлежала — он взял её, чтобы покататься.

Напомним, вечером 24 сентября у ТЦ «Браво» на улице Светлогорской пьяный водитель без прав сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на «зеленый» сигнал светофор. Один из пешеходов, 17-летняя девушка, погибла на месте, а второй, 20-летний парень, попал в больницу с различными травмами. Виновник аварии скрылся с места ДТП, но вскоре его задержала полиция. После этого следком по региону возбудил уголовное дело.

Сейчас проводится комплекс необходимых следственных действий, идёт сбор и закрепление доказательственной базы.

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